Su invito dell'allenatore del #Brighton Roberto De Zerbi, oggi il nostro Direttore Generale della Comunicazione Giuseppe Sapienza è ospite a Wembley per la semifinale di #FACup Brighton-Manchester United. pic.twitter.com/xjEGnEIbhO — Reggina 1914 (@Reggina_1914) April 23, 2023

Il Manchester City attende in semifinale di FA Cup la vincente tra, in campo oggi pomeriggio a Wembley. E' la sfida tra, allenatori dal calcio molto propositivo, e tra i talenti ditra gli altri. In classifica, lo United occupa il terzo posto a pari punti ma con una partita in meno rispetto al Newcastle, mentre il Brighton è ottavo dieci punti sotto. Nel turno precedente, i Red Devils hanno eliminato il Fulham, mentre i Seagulls non hanno faticato contro il Grimsby Town. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca degli eventi salienti:: Sanches; Enciso, Webster, Dunk, Estupinan; Gross, Caicedo; March, MacAllister, Mitoma; Welbeck.: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Dalot, Shaw; Bruno Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Rashford, Martial.LIVE21 - Problemi per March, gioco fermo. L'esterno si riprende dopo qualche smorfia.16' -15' - Bruno Fernandes al tiro da fuori, Sanchez risponde presente sulla conclusione del portoghese11' -7' - Punizione di MacAllister, De Gea si salva in angolo. La difesa respinge il pallone messo in mezzo dalla bandierina.6' - Rashford e March con le prime iniziative interessanti della gara, ma la misura dell'ultimo passaggio è sbagliata.1' -Pochi minuti al calcio d'inizio, tutto pronto a WembleyAnnunciate le formazioni ufficiali, grande atmosfera a Wembley per il penultimo atto del torneo.