Chi vince va a Wembley per la finalissima di FA Cup: alle 17.45 all'Etihad Stadium, casa del Manchester City, reduce dalla qualificazione alla semifinale di Champions contro il Real Madrid, arriva il club più antico del mondo, lo Sheffield United, giustiziere del Tottenham, attualmente secondo in Championship e ad un passo dalla promozione, con 7 punti sul terzo posto a quattro giornate dal termine. I Citizens, dopo aver eliminato Chelsea, Arsenal, Bristol City e Burnley, vogliono l'atto finale, con l'obiettivo di mettere a segno un storico Trouble, dato il -4 in Premier dall'Arsenal. Gli ultimi due scontri diretti nella Premier League 2020/21 li ha vinti entrambi la squadra di Manchester per 1-0. L'altra semifinale del torneo è in programma domani e vedrà contrapporsi il Brighton di De Zerbi e il Manchester United di ten Hag, già vincitore della Carabao Cup.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester City (4-3-3): Ortega Moreno; Walker, Akanji, Laporte, Gomez; Gündogan, Bernardo Silva, Mahrez; Julian Alvarez, Haaland, Grealish.



Sheffield United (4-4-2): Foderingham; Baldock, Ahmedhodzic, Egan, Robinson; Lowe, Norwood, Berge, Fleck; Ndiaye, Jebbison



ore 17.45 Manchester City-Sheffield United LIVE