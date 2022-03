La situazione societaria non sorride, ma il Chelsea non si ferma e dopo i quarti di Champions League conquista anche la semifinale di FA Cup. La squadra di Tuchel si impone sul campo del Middlesbrough, basta mezz'ora ai Blues per risolvere la pratica con le reti di Lukaku e Ziyech.



Middlesbrough-Chelsea 0-2

15' Lukaku (C), 31' Ziyech (C).