Non solo Rudiger e Jorginho. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino della Juventus ci sono altri due gioielli del Chelsea: Christian Pulisic e Hakim Ziyech, entrambi sotto contratto ancora a lungo. Sono due importanti opzioni sullo sfondo, considerando che l’obiettivo principale resta il romanista Zaniolo. Ma è chiaro che per accelerare per questo ruolo occorre fare chiarezza sul futuro di Dybala.