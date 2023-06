L’ultimo atto, il match decisivo per alzare uno dei trofei più ambiti nella storia del calcio inglese.Per la prima volta nella storia della lunga e prestigiosa storia della competizione, ci sarà un derby di Manchester allo stadio Wembley come partita finale del torneo inglese. Obiettivo triplete per i Citizens di Guardiola che – fra una settimana esatta si giocheranno la Champions League a Istanbul contro l’Inter – hanno già vinto la Premier League a discapito dell’Arsenal. Gli uomini di Pep Guardiola hanno conquistato la prima finale di FA Cup in 4 anni. Red Devils che vorranno spezzare i sogni di gloria dei concittadini rivali per rimanere nella storia come l’unica squadra inglese ad aver centrato il Treble. Inoltre, per lo United sarebbe il secondo titolo della stagione dopo la vittoria in Carabao Cup. Arbitra il direttore di gara Tierney, assistito da Davies e Ledger con Bankes quarto uomo, Coote e Long al Var.Ten Hag non può contare sugli indisponibili Antony, Martial, Martinez, Sabitzer e Van de Beek. Lo United vuole vincere anche per difendere il primato della squadra di Ferguson, l'unica inglese a centrare il triplete nella stagione 1998/99.Guardiola, dopo aver vinto il campionato, punta alla coppa nazionale e alla Champions League di sabato prossimo a Istanbul contro l'Inter di Inzaghi, in campo alle ore 18.30 a Torino. Oggi entrambi gli allenatori fanno giocare i portieri di riserva: Ortega e Handanovic, con i titolari Ederson e Onana in panchina, ma pronti a riprendersi il posto tra una settimana.