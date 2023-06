è stato una delle rivelazioni di quest'annata, 8 gol e 4 assist in 31 presenze di Serie A a cui si aggiungono un'altra marcatura in Coppa Italia e quanto fatto in precedenza con la maglia dello Sturm Graz (il bottino totale è di 15 gol e 7 assist in 41 presenze con i club) senza dimenticare i cinque gol con la nazionale Danese nelle due gare di qualificazione a Euro 2024 dello scorso marzo (tripletta alla Finlandia, doppietta al Kazakistan). Numeri che hanno fatto gol alle big italiane ma soprattutto a quelle estere e una in particolare si è fatta avanti con prepotenza: il- Come riferito da The Athletic infatti, i Red Devils, preferito diper il ruolo di centravanti della prossima stagione viste le difficoltà nell'arrivare a Harry Kane. Il direttore dello United,, avrebbe strappato anche l', a fronte ovviamente di una congrua offerta. A favorire ulteriormente l'affare, poi, potrebbe essere la; il co-fondatore della SEG, inoltre, è un habitué di Old Trafford, a testimonianza dei buoni rapporti con il club di Manchester.- Hojlund prima scelta e, secondo The Athletic, il candidato più vicino a vestire la maglia del Manchester United. Non manca l'alternativa, perché in parallelo il direttore Murtough ha portato avanti i dialoghi anche con l'per, ma i tedeschi chiedono non meno diper sedersi al tavolo delle trattative e questa soglia viene ritenuta eccessiva dai Red Devils,