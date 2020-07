Prosegue la stagione in Inghilterra, con le semifinali dell’edizione 2019/20 di FA Cup. La prima delle due sfide, disputata ieri, ha visto prevalere l’Arsenal sul Manchester City, oggi l’altra gara tra Manchester United e Chelsea alle 19 a Wembley, Londra. Sfida tra due giovani tecnici ed ex delle rispettive squadre, Ole Gunnar Solskjaer e Frank Lampard. Chi vince la gara secca di stasera affronterà proprio i Gunners di Arteta, nell'atto finale previsto per il primo di agosto, sempre a Wembley. I Red Devils, ancora in corsa in Premier per il quarto posto che significa Champions e per vincere l'Europa League, hanno eliminato il Norwich con grande difficoltà nei quarti di finale, mentre negli ottavi il Derby County. Nei match precedenti secco 6-0 al Tramnere e vittoria di misura contro il Wolverhampton. Il Chelsea, in piena bagarre Champions in campionato, ha invece superato il Leicester nei quarti per 1-0 e soprattutto il Liverpool di Klopp per 2-0 negli ottavi. Prima i Blues hanno avuto la meglio su Hull ai sedicesimi e Nottingham Forest, nei trentaduesimi di finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Maguire; Williams, Matic; Fred, Fernandes, James; Rashford.



Chelsea (4-3-3): Caballero; James, Apilicueta, Rudiger, Zouma; Alonso, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Mount.



h 19, Wembley: Manchester United-Chelsea LIVE