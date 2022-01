Il Manchester United vola ai sedicesimi di FA Cup. Senza Cristiano Ronaldo, lasciato a riposo per un fastidio all'anca, i Red Devils di Rangnick superano 1-0 l'Aston Villa di Steven Gerrard, fischiatissimo da Old Trafford in quanto ex Liverpool: decisiva la rete in avvio di McTominay (8'), con il pareggio di Ings in avvio di ripresa cancellato dal VAR. Nel prossimo turno, lo United affronterà il Middlesbrough.