Dopo la disfatta della nazionale inglese contro l'Olanda, Tom Pope, attaccante del Port Vale, squadra di quarta serie, aveva attaccato John Stones del City su Twitter: "Vorrei giocare contro di lui ogni settimana, segnerei 40 gol". Questa sera, in FA Cup, i due si sono affrontati, e Pope ha mantenuto la promessa, nonostante la sconfitta del suo team: rete al 35', la settima in sette presenze di FA Cup, mentre in campionato è fermo a tre, per il provvisorio 1-1, di testa proprio beffando Stones, nel match poi terminato 4-1 per i Citizens.



CHE BEFFA PER STONES! - Le parole dell'attaccante del Port Vale: "So di essere un giocatore di League 2, so che lui gioca in nazionale e che guadagna 150mila sterline a settimana, so che come giocatore è un milione di volte meglio di me, ma mi piacerebbe giocare contro John Stones ogni settimana. Segnerei 40 gol a stagione”. Stones, fermo per infortunio dal 7 dicembre e rientrato dall 1' proprio stasera per testare la condizione fisica, ha dovuto vedere segnare sotto i suoi occhi proprio colui che lo aveva dileggiato. Nonostante la sconfitta, per Pope quella di stasera è stata una piccola vittoria.