La perla di Jones decide il Merseyside Derby

Dopo i risultati di ieri continua il programma deicon altre 11 gare. Passa il turno ilche batte 2-0 il Nottingham Forest mentre ildi Mourinho non va oltre l'1-1 col Middlesbrough e sarà costretto al replay. Piatto forte era il derby dicon Klopp che sceglie di risparmiare praticamente tutti i titolari, ma ha la meglio per 1-0 sui titolari digrazie ad un eurogol del baby talento 2001 "made in Liverpool" Curtis Jones.6' Clarke Harris (B), 31' Walsh (C), 32' Craig (B), 53' Cratg (aut.)(C).10' Adams (N), 23' Watson (N), 46' Goode (N), 47' Edwards (B), 70' Hoskins (N), 91 Frase (B).32' Zohore6' Hudson-Odoi, 33' Barkley3' Brown (B), 48' Green (C), 75' Chaplin (B), 94' Thomas (B)32' Martin50' Fletcher (M), 61' Lucas Moura (T)21' Hugil (Q), 29' Osayi-Samuel (Q), 45' Hugil (Q), 60' Byers (S), 76' Wallace (Q), 91' Scowen (Q).8' Robinson (S), 60' Clarke (S), 78' Williams (C)71' Jones (L)