Replay dei sedicesimi di finale di FA Cup tra Tottenham e Southampton, dopo l'1-1 del primo match al St. Mary Stadium si va al Tottenham Hotspur Stadium per il secondo turno: questa volta a spuntarla sono gli uomini di Mourinho, grazie al rigore finale di Son che sigla la vittoria in rimonta per 3-2 e regala agli Spurs gli ottavi di finale, dove affronteranno il Norwich.





h. 20.45

Tottenham-Southampton 3-2

12' autogol Stephens (T), 34' Long (S), 73' Ings (S), 78' Lucas (T), 87' rigore Son (T).