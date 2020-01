Non solo Premier League in campo stasera in Inghilterra: alle 20.45 presso Prenton Park, a Birkenhead, si gioca il replay dei trentaduesimi di finale di FA Cup tra Tranmere Rovers e Watford. I padroni di casa, che militano in League 1, la terza serie del calcio inglese, e si trovano al terzultimo posto, sono riusciti a trascinare gli Hornets, in zona retrocessione nella massima serie, a un incredibile replay, dopo aver rimontato dal 3-0 al 3-3 nella sfida di Vicarage Road.





h 20.45 Tranmere Rovers-Watford 2-1 LIVE

36' Monthe (T) 68' Hinds (W), 103' Mullin (T)