IL TABELLINO

. Tre a zero senza alcuna sofferenza contro la Russia,, un tempo di attacco, gioco e aggressività, un altro di gestione. Bene, molto bene il Belgio, quasi inesistente la Russia, incapace di dare anche una piccola preoccupazione a Courtois.. La Russia non si accontenta della figuraccia e si addentra, anche calcisticamente, nella sua notte da dimenticare.. Il cross è di Mertens, ma è fiacco e soprattutto diretto a un compagno in chiaro fuorigioco,. Ci pensa Semenov a fare una cosa assurda, cerca di intercettare la palla, la tocca, la smorza e la sistema bene per il sinistro di Lukaku che, con l’intervento del difensore russo, torna in gioco.- Il Belgio prosegue la sua partita senza strafare, attaccando bene sugli esterni ma senza accelerare troppo.. Dietro sbanda di continuo, davanti il povero Dzyuba si danna l’anima per una squadra che non sale mai. Un altro errore di Semenov in uscita dà il via a un’altra occasione da gol del Belgio, assist di Lukaku per Dendoncker e tiro alto., il portiere Shunin respinge col fianco un tiro da due metri di Thorgan Hazard., l’arbitro Lahoz richiama subito i due staff sanitari in campo. L’ex atalantino si rialza con un sopracciglio gonfio come una susina e viene sostituito da Meunier; il russo si fa fasciare la testa, ma il medico non gli dà l’ok e anche lui esce per far entrare Cheryshev.. Nell’occasione, male anche Zhirkov e soprattutto Cheryshev che è l’avversario di Meunier. Poi si infortuna Zirkov e nel finale del primo tempo entra Karavaev.- Per tentare di riprendere la partita, il ct Cherchesov torna alla difesa a tre mettendo Diveev al posto di Borinov. Modulo 3-4-2-1, davanti Golovin e Cheryshev alle spalle di Dzyuba. Con la nuova impostazione (che poi è quella adottata più spesso dalla Russia), la squadra di casa si ritrova e quanto meno fa qualche passo in avanti, pur senza creare occasioni vere. A metà ripresa, Cherchesov fa gli ultimi due cambi, mette dentro il giovane Mukhin e soprattutto l’atalantino Miranchuk al posto di Cheryshev che è entrato al 29' del primo tempo per l’infortunio di Kuzyaev.Martinez mette dentro Eden Hazard al posto di Mertens e va a sinistra, al fianco del fratello Thorgan. I 20' del madridista sono incoraggianti per Martinez.. Anche in quell’occasione, difesa russa inguardabile: male Diveev e male Shunin.- Queste le pagelle dei giocatori della Serie A.(Napoli): Niente di eccezionale, ma il cross che porta all’uno a zero (grazie all’errore di Semenov) è suo. Poi una prestazione di sostanza.. Segna l’1-0 e lavora per la squadra. Poi va a chiudere la partita col 3-0. E’ imprendibile.(Atalanta): Ha mezz’ora a disposizione, la sua prima bella iniziativa viene stoppata da Boyata, con la sua tecnica alza almeno un po’ il modesto livello della Russia.Marcatori: 10' Lukaku (B), 34' Meunier (B), 89' Lukaku (B).Belgio: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen (77' Vermaelen); Castagne (27' Meunier), Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens (72' E. Hazard), Lukaku, Carrasco (77' Praet). Ct. Martinez.Russia: Shunin; Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov (43' Karavaev); Ozdoev, Barinov (46' Diveyev); Zobnin (63' Mukhin), Golovin, Kuzyaev (30' Cheryshev e dal 63' Al. Miranchuk); Dzyuba. Ct. Cherchesov.Arbitro: Lahoz (Spagna).