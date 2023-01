Cinque gol segnati in 19 partite, da centrocampista, a 19 anni. Basterebbero i numeri della prima metà di stagione da professionista per far capire il valore e la qualità di Giovanni Fabbian, mezzala rivelazione della sorprendente Reggina di Pippo Inzaghi che ha concluso il girone d'andata al secondo posto in classifica. Un rendimento che sorprende chi non lo conosceva, ma non l'Inter, club proprietario del suo cartellino e con cui, la scorsa stagione, il classe 2003 aveva vinto lo scudetto Primavera, da protagonista.



PIANO FUTURO - I progressi di Fabbian li stanno seguendo da molto vicino i dirigenti nerazzurri. E anche lo stesso Simone Inzaghi, in costante contatto col fratello e presente allo stadio Sinigaglia - insieme a Beppe Marotta - meno di un mese fa, quando i calabresi vinsero contro il Como. Tante le richieste di informazioni arrivate in questi mesi in Viale della Liberazione, sempre la stessa la risposta: Fabbian non si tocca, la sua valutazione è salita già a 15/20 milioni di euro e solo la prossima estate verrà valutato il suo futuro. Con una certezza: l'Inter punta su Giovanni e non intende affatto privarsene facilmente.