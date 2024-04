Fabbian: 'Tornare all'Inter? L'importante per me è giocare. Grazie a Motta e Inzaghi. Barella il migliore'

Giovanni Fabbian sta finalmente trovando la stagione della consacrazione. Il centrocampista classe 2003 del Bologna, ma cresciuto nell'Inter che vanta un diritto di riacquisto per lui da esercitare nell'estate 2025 da 12 milioni di euro ha concesso un'intervista a SportWeek in cui racconta la sua crescita,“Sono un normalissimo ragazzo di 21 anni che ha la fortuna di fare quello che gli piace da sempre. E cerco di godermela nella maniera più naturale possibile”.“Sono partito attaccante, poi terzino e difensore centrale. Ho giocato un po’ in tutti i ruoli, tranne quello del portiere. Anzi, sì, una volta sola: al primo tiro presi gol, e per colpa mia. Dissi subito basta.”.

“Un futuro nel calcio lo sognavo, ma senza pensarci veramente. Quello scudetto fu il coronamento di un percorso iniziato quando avevo 8 anni. Poi passai all’Inter”.- "Willy Gnonto è il mio miglior amico nel calcio? Ce ne sono altri, però a lui sono particolarmente attaccato. Bravissima famiglia, lui è forte in campo e divertente fuori. Siamo stati compagni di banco al convitto".REGGINA E PIPPO INZAGHI - “Fantastico. Bellissimo. Inzaghi mi ha fatto giocare, mi ha regalato parecchi preziosi consigli, ha speso pubblicamente parole buone nei miei confronti. Ci sentiamo ancora”.

“Quali sono i difetti che mi ha elencato Thiago Motta? Eh, sono cose tra noi due e tra noi due devono restare. Però è vero che, alla nostra prima telefonata, mi chiarì in cosa secondo lui avrei dovuto migliorare”."Sì, siamo una squadra che cerca sempre di trovare la soluzione per uscire dalla propria metà campo con la palla a terra: è una scelta che presuppone l’assunzione di responsabilità. È bello giocare nel Bologna ed è bello vederci giocare”."Per un giovane l’importante è giocare, con la possibilità di sbagliare”.

- “Barella, per la personalità e perché sa fare molte cose. Bellingham, perché ha qualità tecniche fuori dal comune”.