Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" su Radio 1 per affrontare i temi di attualità del calcio italiano, a partire dal possibile sciopero dei calciatori di Serie B e Serie C: "Io non posso fare previsioni su quel che può succedere. C'è una riunione dei capitani delle squadre di serie B e mi sembrerebbe strano ne uscisse uno sciopero vista la compattezza di tutte le 19 squadre che in assemblea mi hanno chiesto unanimi di non fare ripescaggi. I giocatori sono ovviamente comunque liberi di fare le loro valutazioni e decidere. Di certo uno sciopero non farebbe il bene del calcio".



Un tema che si collega alla necessità di riformare i campionati, dopo l'ennesimo caos ripescaggi verificatosi nell'estate in corso: "Credo che la grande incombenza del prossimo consiglio federale sarà riformare i campionati, gli attuali format stridono e il sistema così non regge. Società anche gloriose sono sparite in pochi mesi, tutto questo professionismo in Italia non può reggere. Bisogna trovare per la presidenza Figc una persona che sia in grado di governare bene questo mondo. Più che una federazione mi sembra una confederazione. Ci sono interessi troppo spesso contrastanti, ogni provvedimento fa arrabbiare qualcuno. Ma non basta fare un presidente, bisogna avere la forza di fare le dovute modifiche a questo sistema".



Infine, un punto sulla Nazionale, recentemente scivolata al 22esimo posto del ranking Fifa: "Mai l'Italia è stata così in basso ma credo che Roberto Mancini abbia le caratteristiche ideali per guidare la Nazionale, cioè entusiasmo, competenza e carisma. L'ho seguito al lavoro nelle due amichevoli prima dell'estate con equilibrio, buon senso e un gran dialogo con la squadra. Ora arrivano partite importanti, che valgono i tre punti. Dobbiamo cominciare col piede giusto".