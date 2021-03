Fabian Ruiz allontana i rumors di mercato. Parlando in vista del prossimo impegno della Spagna con il Kosovo, il centrocampista ha commentato l'interesse delle big e nicchiato sulla trattativa per il rinnovo: "In questo momento sto pensando soltanto alla Nazionale e alla prossima partita. E comunque, sono molto felice a Napoli e ho ancora due anni di contratto", riporta Il Corriere dello Sport.