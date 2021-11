La Spagna vince in Grecia 2-0 e si avvicina alla qualificazione ai Mondiali. Il tutto senza Fabian Ruiz, uno dei centrocampisti iberici dal rendimento migliore in questa prima parte di stagione. Perché Luis Enrique non ha convocato il giocatore del Napoli? La sua non è stata una scelta tecnica.



Presente all'Europeo, Fabian è stato escluso dal giro di convocazioni di settembre, ottobre e ora, come detto, novembre, con le decisive partite contro Grecia (successo 2-0 per la Roja) e Svezia. Il motivo lo svela il quotidiano spagnolo As, secondo cui Fabian Ruiz non tornerà in Nazionale fin quando Luis Enrique sarà c.t.: il centrocampista e il tecnico avrebbero infatti litigato durante l'Europeo. Da quel momento tra i due è calato il gelo. E di conseguenza Fabian ha detto, almento per ora, addio alla Nazionale. Sarà contento Spalletti, che può farlo rifiatare a Napoli.