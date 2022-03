Fabian Ruiz è tornato al centro del Napoli con Luciano Spalletti, ma il futuro del centrocampista è un rebus ancora lontano dalla risoluzione. Pesa quel contratto in scadenza nel 2023 con ingaggio relativamente basso (1,5 milioni di euro a stagione) e inevitabilmente da ritoccare, in una situazione di stallo per quanto riguarda le trattative per il rinnovo. Pesa, poi, quel desiderio di tornare in Spagna che Fabian ha riposto in un cassetto, ma che i recenti sviluppi di mercato possono riaccendere. Non è mistero che l'ex Betis sia nel mirino delle big di Liga, in particolar modo del Real Madrid dove Carlo Ancelotti è grande sponsor. E ora le merengues preparano un nuovo assalto.



PIANO BLANCO - Convincere De Laurentiis a cedere una delle sue pedine più preziose non è mai missione semplice, nonostante il contratto scada tra poco più di un anno resta alta la valutazione del cartellino fatta dal Napoli. Il Real studia come abbassare queste pretese economiche e, secondo El Chiringuito, la nuova idea è quella di inserire una o più contropartite nell'affare, con due nomi già individuati: Luka Jovic e Dani Ceballos, due giocatori che non trovano spazio nel progetto blanco e hanno subito una svalutazione importante negli ultimi anni, due giocatori che potrebbero anche risultare appetibili per gli azzurri, in base anche alle riflessioni che riguardano il futuro di Dries Mertens in attacco e la sostituzione dello stesso Fabian a centrocampo. Ancelotti vuole Fabian Ruiz a Madrid, il Real prepara un nuovo assalto: in mezzo il Napoli, che attende e riflette.