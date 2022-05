Fabián Ruiz ha deciso il match tra Napoli e Torino. Il centrocampista spagnolo ha parlato nel post gara ai microfoni di DAZN:



LA PARTITA - "Sapevamo fosse una partita molto difficile che loro fossero aggressivi. Volevamo vincere e portare tre punti a casa. Dopo l'Empoli volevamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi che sono venuti qui".



EMPOLI - "Non so cosa sia accaduto con l'Empoli, ma noi siamo forti e abbiamo fatto una bella stagione. Era difficile vincere oggi, abbiamo creato tante occasioni e alla fine abbiamo fatto gol.



OBIETTIVO - "Terzo posto? Raggiunto l'obiettivo di entrare in Champions. Questa città, questi tifosi lo meritano. Siamo stati vicini allo scudetto ma è difficile e dobbiamo essere felici della stagione disputata".



FUTURO - "Questa è la strada, il Napoli deve stare ai vertici. Speriamo quest'anno sia la base per il futuro e speriamo di fare bene l'anno prossimo".



GOL - "Gol da fuori? È difficile che arrivo in area. Oggi ho avuto un po' di fortuna. Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria che meritavamo".