La strada è ormai tracciata, il traguardo non è così lontano. Fabian Ruiz si avvicina sempre di più al Napoli, siamo alla stretta finale. Tra il ds Giuntoli e l'agenzia che cura gli interessi del giocatore, la You First guidata da Alvaro Torres, l'accordo è totale: cinque anni di contratto, segnale di una grande fiducia nelle qualità di questo 22enne considerato tra i migliori talenti del calcio spagnolo. Con l'approvazione convinta di Carlo Ancelotti che su Fabian Ruiz vuole puntare in vista della prossima stagione.



NO AL RINNOVO - Il Betits Siviglia ha provato in tutti i modi di attuare il contropiede, ma ogni sforzo è rimasto vano. Gli andalusi hanno cercato di convincere il giocatore a rinnovare il contratto cercando di alzare la clausola da 32 milioni a 50. Niente da fare, Ruiz ha già scelto il suo futuro che sarà lontano dalla Liga. Nelle idee di Cristiano Giuntoli, è lui la prima scelta per il centrocampo.



NODO CLAUSOLA - Lo stato maggiore azzurro si è convinto a chiudere l'operazione, tanto da valutare concretamente l'idea di pagare la clausola non appena il Manchester City verserà i 55 milioni che il Napoli ha chiesto per il cartellino di Jorginho. Uno scenario diverso rispetto a qualche giorno fa quando Giuntoli aveva chiesto uno sconto al Betis Siviglia rispetto ai 32 milioni stabiliti. Ruiz aspetta, il primo colpo per Ancelotti potrebbe parlare spagnolo.