Inizia a prendere forma il Napoli di Carlo Ancelotti. In attesa di conoscere più approfonditamente anche le strategie in uscita e comprendere il futuro di Marek Hamsik e Dries Mertens, indicati come i possibili sacrificati illustri, il club di Aurelio De Laurentiis è vicino a piazzare il primo colpo in entrata. Giungono conferme a calciomercato.com sullo stato avanzato della trattativa per portare in Italia il centrocampista classe '96 Fabian Ruiz, autentica rivelazione dell'ultima Liga con la maglia del Betis Siviglia.



IL GIOCATORE DICE SI' - Un vero e proprio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ne ha seguito la crescita esponenziale nel corso di un'annata molto positiva, la prima da titolare indiscusso con la formazione andalusa, e ha già avviato i primi contatti con l'agenzia che ne cura gli interessi. Tre gol e 6 assist per riportare il Betis in Europa dopo anni di grande sofferenza, un feeling immediato con l'allenatore Quique Setien; centrocampista centrale completo, in grado di giocare sia in una linea a 4 che in posizione più offensiva, da mezzala di gamba e di inserimento in un reparto a 3. Il Napoli ha ottenuto il gradimento del calciatore, seguito anche dalla Roma ma soprattutto da alcuni club di Premier League, che soltanto pochi mesi fa ha rinnovato il suo contratto col Betis fino al 2023 ma che può liberarsi attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Ancelotti ha espresso il suo parere positivo sulle qualità del ragazzo, aprendo di fatto una trattativa da definire sotto l'aspetto economico, sia per quanto concerne la valutazione del cartellino che la parte relativa all'ingaggio.