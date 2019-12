Fabian Ruiz non sta vivendo la sua stagione migliore, ma resta il geometra danzante del Napoli. Centrocampista totale come alcuni suoi predecessori iberici, l’ex Betis piace tantissimo a Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Proprio per questo, da settimane Aurelio De Laurentiis ha iniziato i dialoghi con l’entourage del giocatore per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2023.



CLAUSOLA MONSTRE - Il patron vorrebbe blindare uno dei gioielli più lucenti della sua vetrina. L’intenzione è quella di prolungare l’attuale intesa, ritoccare verso l’alto l’ingaggio dello spagnolo (che attualmente percepisce 1,5 milioni a stagione) e inserire un’altissima clausola rescissoria, volta a spaventare anche i club più facoltosi. In questo momento però, complici tutte le vicissitudini societarie e le difficoltà della squadra, il rinnovo è in stand-by. In attesa, ma con il dovere, da parte del Napoli, di accelerare i tempi. Qualora si arrivasse in estate senza un nuovo contratto, sarebbe difficile rendere insensibile Fabian alle sirene spagnole e non.



IL PREZZO MINIMO - Sì perché il Real Madrid vuole fare sul serio. Il 23enne attira Zidane, che non ha alcuna intenzione di farselo scippare dal Barcellona, che pure lo osserva da tempo. Terzo incomodo il Manchester City di Guardiola, altro estimatore del centrocampista tutto qualità e invenzioni. I campioni di Inghilterra hanno inviato diverse volte scout in Italia per monitorare la crescita del giocatore (c’erano ad esempio a Lecce, dove Ruiz ha segnato quello che al momento è l’unico gol stagionale), e non intendono fermarsi. Il classe '96 è un nome in lista, per il mercato estivo, per City, Real e Barcellona. De Laurentiis allora preme per il rinnovo ma, anche se non riuscisse ad inserire entro la prossima estate l’imponente clausola rescissoria che ha in testa, non si priverà di Fabian per una cifra inferiore agli 80-90 milioni. Big avvisate.