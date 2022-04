Fabiana Britto, showgirl brasiliana e modella, nel mondo dello sport ha due grandi passioni: i motori e, nel calcio, il Milan. Nelle foto che troviamo sulla sua pagina Instagram ufficiale (163 mila followers), la Britto (che ha posato anche per Playboy e For Men) indossa la maglia rossonera, o tiene fra le mani un pallone griffato Milan. Ospite di Quelli che il calcio, Paperissima Sprint, La domenica sportiva e Forum, ospite di Barbara D'Urso e soprattutto concorrente del Grande Fratello, Fabiana Britto è la modella per eccellenza: tutte le sue forme sono naturali, senza trucchi e ritocchi! Basterà ai tifosi del Milan come consolazione per il derby perso contro l'Inter in Coppa Italia e per continuare la lotta scudetto con i cugini nerazzurri? E i tifosi della Ferrari, impegnata nel weekend di Imola, che ne pensano? Meglio una cena con Fabiana o una vittoria di Leclerc?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLA DI FABIANA