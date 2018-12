L'eccellenza italiana in giro per il mondo: "Ma è solo l'inizio, ora bisogna vincere". Unico italiano qualificato con il compagno di team Cosimo Guarnieri,si racconta a Calciomercato.com dopo la primaandata in scena a(una delle tante tappe nella strada verso il Mondiale di Fifa 19), che lo ha visto uscire agli ottavi di finale contro Kevin Assia (tabellone Xbox One): "E pensare che avevo vinto la prima partita... Ho giocato bene, ma manca sempre quel qualcosa in più. Ha meritato lui comunque, qualche gol un po' bruttino ma nel complesso ha giocato meglio"."Non è andata male certo, ma l'importante è sempre vincere"."Beh, io avevo una formazione un po' diversa dagli altri: 4-1-2-1-2 stretto,tra i pali;in mezzo,a sinistra e a destra primapoidavanti alla difesa conai lati;alle spalle di. Poi, a gara in corso, mettevoil...non l'ho usato, lo proverò più avanti.? Poca resistenza, ma qualcuno l'ho ha usato: e ci è anche arrivato in semifinale"."Ora non lo usa nessuno, ma aspettiamo che esca la carta TOTY (Team of the year) che avrà 97, 98 o addirittura 99: lì lo userò sicuramente..."."Due player molto bravi, sono già praticamente qualificati ai playoff mondiali con i punti accumulati: Tekkz si è qualificato a tutti i qualifier... Joksan è molto bravo a difendere e non è comune a questi livelli, da tempo non si vedeva uno statunitense competere per i vertici dei tornei"."Conosce a memoria tutti i segreti del gioco e come sfruttarli al meglio ma non solo, è davvero imprevedibile in attacco: segna da fuori, si butta dentro, con lui bisogna difendere controllando due giocatori alla volta! Eppure nelle qualifiche online l'ho battuto al golden gol..."."Ancora di più! Ed è una mia pecca: tutti ora segnano da fuori, a me piace entrare in porta ma contro i pro è dura farlo. Servono i gol 'buggati' come li chiamiamo noi, le conclusioni a giro di prima: ne ho presi tanti di gol così e tanti vanno avanti così. Pure F2Tekkz, ma lui sa farti anche i gol da dentro: per quello è imprevedibile, e vince..."."Tra dieci giorni volerò a Londra per la FUT Champions Cup 2, poi a gennaio Cosimo parteciperà alla licensed qualifier e Giovhy del Team Mkers giocherà nella FUT Champions 3"."L'obiettivo è sempre quello, vincere perché finora non ci sono ancora riuscito. Vincere è una combinazione di tanti fattori: bravura, lucidità nei momenti critici, e anche una buona dose di fortuna. A Londra vado con sicurezze, ma dipende anche da altro. Ultimamente ho fatto bene, sono tra i migliori 16 al mondo: vado con la testa giusta, non sottovaluto nessuno dei miei avversari"."Ma non è una sorpresa. E' il premio del lavoro fatto e uno stimolo per migliorare ancora: puntiamo la top 10"."Ho creato questo team con un investitore privato, al momento siamo io e Cosimo come player su Fifa ma vogliamo crescere. Magari anche in altri giochi. Spero di farlo in Italia, ma non è facile qui..."."Vedo tanto movimento, tanti che provano a entrare nell'ambiente, ma la mentalità in Italia è rispetta diverso ad altri paesi. All'estero siamo considerati professionisti, da noi siamo ancora 'ragazzi che giocano ai videogiochi' e qualcuno dice anche di 'andare a lavorare'. Ma questo è il nostro lavoro! Manca conoscenza dell'argomento: ai ragazzi puoi anche spiegare tutto, dal gioco alle competizioni e al lavoro che ci sta dietro, ma agli adulti no. Manca informazione sul settore purtroppo: spero di vedere fatti e passi avanti concreti"."A livello personale sono contento, tanti mi sostengono e mi mostrano il loro affetto"."Si può essere amici al di fuori della competizione, ma poi quando si gioca c'è sempre una bella rivalità (ride, ndr)"."Fifa purtroppo è un gioco in cui per competere bisogna spendere e avere assolutamente una squadra forte, lo dico sempre a chi mi segue sui miei canali. Ti puoi qualificare ed entrare nel giro competitive facendo 27 vittorie su 30 partite in Weekend League anche con una squadra 'normale' certo, ma poi affronti i pro player squadroni e ti annientano: a certi livelli, certi giocatori fanno la differenza. Senza investimenti e qualcuno che appoggia è dura, se riesci a vincere con una squadretta meriteresti che ti diano la coppa! (ride, ndr). Il consiglio più importante che posso dare però, è restare lucidi nei momenti decisivi, mantenere la calma. Bisogna capire che a volte ti può girare tutto male a Fifa, è fondamentale restare calmi: battere il gioco è anche più difficile che battere i pro!".