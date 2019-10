Il baby attaccante del Porto Fabio Silva è stato accostato alla Juve dai media portoghesi e il padre ha parlato a Radio Renascença: "Ci sono club che volevano pagare la clausola la scorsa stagione, ma Fábio è molto concentrato sul Porto, vuole lasciare il segno e pensa esclusivamente al suo attuale club", ha detto il padre del diciassettenne.



FUTURO - "Ha altri due anni di contratto, che è legalmente consentito. Solo dall'età di 18 anni puoi firmare un contratto più ampio, ma siamo calmi così come il Porto. È qualcosa che non ci riguarda. Fabio vuole vincere qualcosa in questo primo anno in prima squadra. Vincere titoli collettivi sarebbe fantastico ”.