Tra Cesc Fabregas e Antonio Conte evidentemente non scorre buon sangue. Il centrocampista spagnolo, commentando il Mondiale, ha parlato così di de Bruyne, che contro Panama è stato schierato a centrocampo da Martinez: "Non mi piace questa soluzione, perchè De Bruyne può dare di più nella trequarti avversaria. Così basso deve essere troppo disciplinato, quello che è successo a me negli ultimi due anni. Ti senti quasi ingabbiato in questa posizione, è come se l’allenatore dicesse al suo calciatore più creativo di non essere creativo”. Anche senza mai nominare l'ex allenatore della Juventus, il riferimento è chiaro.