Il centrocampista del Monaco Cesc Fabegras è intervenuto ai taccuini di Marca per analizzare la propria stagione, ma anche cosa potrà accadere in caso di un trasferimento in Liga di Kylian Mbappe: "Non ho contatti col Real Madrid, ma penso che sceglierà i blancos. In Spagna può battere tutti i record".

Ed ancora: ""Ha il futuro nelle proprie mani, ha potenza e finalizzazione come Ronaldo ed Henry. Inoltre ha anche quel pizzico di arroganza che non guasta mai''.