Brutte avventure per Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco. Lo spagnolo, infatti, è stato fermato al volante mentre andava a oltre 70 km orari in un'area in cui il massimo consenstito era di 40 km/h. Il giocatore ha risposto agli angenti: "Non stavo andando così veloce". Fabregas, non nuovo a questo tipo di infrazioni, è stato sanzionato con sei mesi di ritiro della patente. A riportarlo è il Sun.