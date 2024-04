Fabregas: 'Sfida alla pari tra Roma e Leverkusen, ma i tedeschi trasformano tutto in oro'

5 minuti fa



Cesc Fàbregas, campione del mondo, due volte campione d'Europa e vincitore dell'Europa League, ha commentato la fase decisiva della UEFA Europa League nel corso dell’evento organizzato dallo sponsor UEFA Enterprise "Rent-A-Player". L'ex centrocampista, oggi guida del Como vicino al ritorno in serie A, ha elogiato il Bayer Leverkusen e il suo ex-compagno di nazionale Xabi Alonso, pur riconoscendo che la sfida contro la Roma sarà molto combattuta. "Roma e Bayer Leverkusen in semifinale sarà una partita molto bella. È molto, molto combattuta. È un 50-50. Ovviamente il Bayer Leverkusen sta facendo una stagione fantastica. Avendo già vinto il campionato, credo che sarà una partita fantastica, perché anche la Roma sta crescendo con il nuovo allenatore, Daniele De Rossi. Sarà interessante, sarò davanti alla TV a guardarla", dice lo spagnolo. Fabregas però ha una preferita: "Penso che il Leverkusen sia in un momento in cui tutto ciò che tocca si trasforma in oro. Possono continuare a vincere, anche quando sono in 10 uomini. Hanno una grande mentalità. Sentono questo momento, in cui ogni cosa che tocchi può trasformarsi in gol. O se mai dovesse succedere qualcosa, troveranno un modo, e questo è molto importante per una squadra quando si trova in questo stato di forma, in queste dinamiche e sono sicuro che cercheranno di metterlo in pratica fino alla fine della stagione e di vincere anche qualcosa di importante, oltre al campionato".