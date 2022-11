Cesc Fabregas, centrocampista del Como, è stato intervistato da Dazn e ha parlato del suo futuro: "Mi vedo come allenatore, magari anche al Como anche se in questo momento abbiamo un tecnico per cui proviamo tanto rispetto. Alla fine se potessi segnare e scegliere mi piacerebbe immaginarmi su questa panchina e rappresenterebbe un sogno che diventa realtà per me perché vorrebbe dire che avrò chiuso la mia carriera qui e avrò iniziato un progetto che è andato molto bene. Poter crescere qui ed essere allenatore del Como in Serie A sarebbe il massimo a cui posso aspirare in questo progetto. Magari anche nel nuovo stadio".