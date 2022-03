Nel corso della sua intervista a Marca, l'ex calciatore spagnolo Cesc Fabregas ha parlato anche di Messi, suo compagno ai tempi del Barcellona e ora in affanno al PSG:



"Per me il caso di Leo Messi è molto semplice. È il miglior giocatore della storia, il miglior giocatore che abbia mai visto giocare, potrei discutere a lungo, ma quello che ho visto di lui è stato eccezionale. Parliamo di un giocatore appena arrivato. Il PSG non ha mai avuto un giocatore del genere in vita sua. Non hanno mai avuto un giocatore di questo livello in tutta la loro storia. I fan dovrebbero ringraziarlo e fare il tifo per lui. Se non porta nulla in questa stagione, porterà sicuramente la prossima stagione".