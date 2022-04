219 giorni dopo, Cesc Fabregas torna in campo. Lo spagnolo ex Arsenal e Barcellona si unirà alle riserve del Monaco per la sfida di domani contro l'Aubagne, valida per il campionato di National 2, la quarta divisione francese. L'ultima partita di Fabregas prima di questa risale al 16 settembre, in Europa League contro lo Sturm Graz: è stato poi frenato dal coronavirus e da una serie di infortuni.