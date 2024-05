Facchinetti, dalla musica al calcio: 'Ecco la mia formazione al fanta, ne vorrei 3 all'Inter'

11 minuti fa



Francesco Facchinetti non abbandona il mondo della musica, ma si è dato anche al calcio. Il figlio di Roby dei Pooh, ha iniziato a lavorare come agente di calciatori.



Alla Gazzetta dello Sport rivela la sua squadra al fantacalcio (4-2-3-1): Di Gregorio; Kayode, Mancini, Buongiorno, Calafiori; Calhanoglu, Koopmeiners; Soulé, Zirkzee, Gudmundsson; Lautaro.



"Io sono interista - racconta Facchinetti jr - e Lautaro è il leader assoluto della squadra nerazzurra. Dove in futuro vorrei Kayode, Calafiori e Koopmeiners che è fortissimo".