incentrato sul metaverso e su un futuro social segnato dalla realtà aumentata,ha annunciato un cambiamento nel nome dell'azienda di cui è amministratore delegato, quella che da sempre (o quasi) si chiamain una nuova piattaforma che dovrebbe privilegiare l'utente e offrirgli una nuova modalità di fruizione dell'esperienza social in tutte le sue declinazioni.nome che deriva dal greco e che significa dopo, al di là”, ha detto l'imprenditore, spiegando cosa cambia, effettivamente, con questo cambio di nome.In questo modo tutti noi saremo in grado di interagire con gli altri da remoto come se ci trovassimo nel medesimo spazio. Sarà possibile farlo per lavorare, così come per intrattenersi. Un concept che ricorda l'idea originale di “Second Life”.Nonostante “Meta” sarà il nome del gruppo,per ficcare il naso nelle bacheche e nelle condivisioni dei nostri amici, così come non smetteremo di affidarci aper la messaggistica. In altre parole, per l'utente finale cambierà poco, si limiterà a vedere di tanto in tanto il nuovo logo qua e là, tra le schermate e i termini di servizio.Intanto è apparso l'handleche ora reindirizza a una pagina di benvenuto su Facebook che delinea le modifiche, mentre anche il grande banner davanti alla sede di Facebook ora riporta il logo di Meta.Giovedì 28 ottobre Zuckerberg ha sottolineato in un post sul blog cheNella pratica l'app Facebook si unirà a Instagram, WhatsApp e Oculus sotto una società madre con un nuovo nome. Zuckerberg ha sottolineato che la società ha commissionato e sta conducendo numerosi studi su "sicurezza, privacy e inclusione" del metaverso.