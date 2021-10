. Da tempo, infatti, nella testa dibalena l’idea di un cambiamento radicale finalizzato alla trasformazione della holding attuale dal social network al. E’ necessario, dunque, un riassetto societario per far fronte alle numerose problematiche a cui il colosso è andato incontro nel corso di questi anni, dalla disinformazione dilagante alle fughe di dati senza mai curarsi più di tanto delle ripercussioni sugli utenti. Il social network più antico del mondo è finito spesso nell’occhio del ciclone e pertanto, nonostante resti una vera e propria macchina da soldi, Zuckerberg ha in mente un piano per rinnovarla in toto.. Con il termine metaverso si fa riferimento ad un ambiente digitale che favorisce l’interazione tra gli utenti mediante l’apposito utilizzo di visori o accessori analoghi. Questi amplificano le proiezioni sensoriali dei fruitori e incentivano le loro relazioni sociali, regalando loro un’esperienza ancora più vicina al concetto di community. La domanda più che lecita, però, a questo punto sorge spontanea:: Facebook manterrà invariato il nome del social network in questione, visto che il restyling a cui Zuckerberg vuole andare incontro riguarda principalmente l’asset dell’azienda dal punto di vista commerciale e finanziario. Ciò significa che quando apriremo le app di Whatsapp e Instagram non leggeremo più “Whatsapp/Instagram from Facebook” in quanto tutti i social faranno parte di un tessuto connettivo più ampio e stratificato.Tutti i dubbi verranno fugati oggi, 28 ottobre, intorno alle ore 19.00 italiane, quando il CEO di Facebook in diretta da Menlo Park parlerà dei numerosi progetti in cantiere, dal metaverso fino alla realtà virtuale. E chissà che tra una novità e l’altra non decida di svelarci anche il nuovo nome della sua holding.