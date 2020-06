Facebook si schiera dalla parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump contro Twitter. Mark Zuckerberg ha annunciato che non intende censurare i politici. I dipendenti del social network hanno preso le distanze dal loro capo, criticato anche dai leader di tre gruppi a difesa dei diritti umani: Color of Change, The Leadership Conference on Civil and Human Rights e NAACP Legal Defense and Educational Fund.



Intanto il commissario al mercato interno dell'Unione Europea, il francese Thierry Breton si schiera dalla parte di Twitter: "Gli ultimi eventi negli Stati Uniti dimostrano la necessità di trovare le risposte giuste a domande difficili. Quale ruolo svolgono le piattaforme per evitare la disinformazione durante un'elezione o una crisi sanitaria? Come evitare che i discorsi di odio si diffondano online?".

La vicepresidente della Commissione Europea, la ceca Vera Jourova aggiunge: "I politici dovrebbero rispondere alle critiche con i fatti, non con minacce e attacchi".