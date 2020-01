Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Su Kulusevski posso anche essere stato bravo io, con il mio staff, ma l’allenatore ci ha messo tanto del suo e questo va sottolineato. Spesso è così: quando si perde si pensa ai demeriti dell’allenatore e quando si vince è tutto dovuto, tutto scontato. Invece il peso specifico di un tecnico è importante, e noi siamo fortunati ad avere D’Aversa".



"In questo mercato di gennaio sto cercando prima di tutto di non fare danni. La squadra ha 28 punti, ma abbiamo avuto parecchie defezioni: mi accontenterei, si fa per dire, di fare gli stessi punti dell’andata, ma sarà dura. Il mio obiettivo è salvarsi quanto prima, inutile fare calcoli cambia sempre. Stiamo sempre sul chi va là. Esposito e Pinamonti sono due giocatori che vorrebbero tutti. Però bisogna pensare al bilancio riguardo Pinamonti e su Esposito c’è da aspettare, non so se il giocatore possa andare via: dipende dall’Inter ma anche dal ragazzo, dalla voglia di crescere nell’Inter. Millico lo ritengo un buon giocatore, ma non sono sicuro che il Torino lo lasci partire".



"Karamoh viene da un infortunio, aspettiamo un attimo: ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo investito su di lui. Io lo terrei, poi nel mercato è sempre tutto da vedere, non si può mai dire. Gervinho si trova bene a Parma e noi ci troviamo bene con lui: dunque non c’è motivo per pensare a soluzioni differenti".

"Il mio futuro si chiama calciomercato di gennaio e la partita di campionato contro l’Udinese. Sono felice, ho la possibilità di lavorare bene e con serenità all’interno di una società importante e solida. Più di così...".