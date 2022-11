Andrea D'Amico, agente di Nicolò Fagioli, intervistato da calciomercato.it parla del centrocampista della Juventus, autore del gol decisivo a Lecce: "Ho sentito le parole di Costacurta, che ne ha vissute tante e che ha detto che Fagioli al Barcellona sarebbe già titolare da tempo. In Italia siamo legati allo stereotipo che solo i giocatori esperti ti portino risultati".



Sul futuro di Fagioli: "Io penso che, per la fiducia dimostrata dalla società, lui possa avere la possibilità di dimostrare il suo valore. Ricordo che ai tempi di Del Piero per dargli spazio fu lasciato andare un certo Baggio".



Infine, su Allegri: "Io ho fiducia in Allegri e spero possa dare a Fagioli più spazio possibile compatibilmente con le necessità della squadra".