Entusiasmo ancora a mille per, che qualche giorno ha ha conquistato la promozione in Serie A da protagonista con la maglia della Cremonese. 33 presenze, 3 gol e 7 assist per il centrocampista classe 2001 di proprietà della Juventus e arrivato in estate in prestito. Il futuro è ancora tutto da scrivere, intanto Fagioli guarda indietro e si gode una stagione da sogno: "- ha detto a Tuttosport - E' stato un successo inaspettato per come si era messa la classifica, ma emozionante e meritato. Ci abbiamo sempre creduto e alla fine siamo stati premiati. Il primo ricordo è il gol a Buffon, a fine partita mi ha anche fatto i complimenti".- "I primi a mandarmi messaggi sono stati Chiesa e Morata, con Alvaro e la sua famiglia ho un ottimo rapporto dall'anno scorso.; però non conosco né il mio futuro né quello di Morata. Ora voglio godermi questa vittoria, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e con i miei agenti".- "Alla Cremonese mi trovo benissimo, ma non dipende da me. Per me che ho giocato a Cremona anche da bambino, questa promozione è una soddisfazione doppia. Pecchia è molto bravo e ha fiducia in me, è un allenatore che stimo. Il mio ruolo? Regista o mezz'ala; l'idolo Modric. Purtroppo però non ho il suo lancio d'esterno, certi colpi ce li ha solo lui. Se mi ritrovassi a cena con lui gli chiederei come fa ad avere ancora una fame così.- Ho conosciuto Ronaldo, aveva uno spirito unico. Ogni tanto gli scrivo e mi risponde sempre.. La crescita parte dalla mentalità: per raggiungere un obiettivo importante come la promozione in Serie A, bisogna stare sul pezzo tutti i giorni. L'esperienza di quest'anno è stata formativa perché ho condiviso uno spogliatoio fatto da giovani e da calciatori d'esperienza, è uno step della mia carriera che si aggiunge al percorso fatto in Under 23. Quello della Juve è un gran progetto, magari arrivassero in Serie B".