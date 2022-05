. Sono infatti 4 le reti segnate dall'attaccante spagnolo ai nerazzurri in carriera e in tutte le occasioni in cui ha timbrato i bianconeri hanno trovato la vittoria e in vista della finale diin programma mercoledì a Roma il talismano di Massimilianotornerà in campo da titolareperché il margine per convincere la Juventus a puntare ancora su di lui si sta sempre più assottigliando.Venerdì sera, contro il(poi rientrato in panchina con sguardo teso e grande delusione) proprio per conservare energie e forze in vista della finalissima di Coppa Italia. Sono stati i 14 minuti peggiori della Juventus in stagione, con tantissimi errori di squadra ed individuali, eppure nel vuoto penumatico bianconero,che scappato in solitaria in contropiede ha servito a Moise Kean la palla per chiudere la partita a porta vuota, ma che l'italiano ha spedito a lato. Non sarà sicuramente così mercoledì quando cercherà di- La Coppa Italia per la Juventus è rimasto l'unico grande obiettivo stagionale e, di conseguenza, per Morata questa sarà la partita più importante perul tavolo dei Colchoneros sono già arrivaterispetto allo sconto che Cherubini ha provato a chiedere al club spagnolo e alloraqueste proposte, la Juventus potrebbe tornare in corsa, altrimenti l'addio sarà inevitabile. Prima però c'è il campo e una finale da vincere possibilmente da protagonista. Del resto quando Morata segna, la Juve batte l'Inter!