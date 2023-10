a 22 anni di trova in mezzo a un'inchiesta molto più grande di lui. Il calciatore dellaè indagato perin una vicenda che il pubblico ministerosta cercando di approfondire, setacciando le piattaforme online e cercando di di capire chi sia dietro quel mondo. Nel frattempo arrivano nuove indiscrezioni sul centrocampista bianconero che, come riferisce Il Corriere della Sera, durante l'interrogatorio ha ammesso: "". E' quanto successo a fine estate dopo l'arrivo di un invito a comparire per essere interrogato come indagato, a proposito delle sue grosse puntate on line. In ogni caso, in questa situazione si parlerebbe di puntate su partite, ma non della propria squadra. La reazione della Juve - che era già a conoscenza di tutto - è arrivata già nella giornata di ieri, così come la presa di posizione degli avvocati del giocatore —— che hanno contattato subito la Procura Federale, a Roma, presso la quale Fagioli si è nella sostanza "autodenunciato", essendo al momento "sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato"., a meno che qualcuno non fosse a conoscenza delle scommesse di Nicolò e non avesse informato la Procura Federale: in quel caso il soggetto rischierebbe una sanzione,. Discorso diverso per Fagioli. Bisogna partire innanzitutto dalle norme violate dal giocatore. Dal punto di vista penale, il gioco non è un reato se non su piattaforme illegali. Secondo il Codice Penale rischia un arresto fino a sei mesi e un'ammenda di 516 euro, le pene sono aumentate per chi scommette cifre rilevanti. C'è poi il lato sportivo, perché per tutti i tesserati a prescindere dal ruolo (atleti, allenatori o dirigenti) "è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Figc, della Fifa e della Uefa", come recita l'art. 24 del Codice di giustizia sportiva.- Qual è l'impianto difensivo di Fagioli? E' stata percorsa la strada dell'autodenuncia con il probabile, la segnalazione è stata inviata dai legali del centrocampista alla Procura Federale il 30 agosto. E' un caso delicato, se è vero che Fagioli è attratto dal gioco fin dalle giovanili, quando si racconta - riporta il Corriere - che. Per quanto riguarda le tempistiche: l'apertura del fascicolo è avvenuta a inizio settembre, da quella data Chinè ha a disposizione, salvo proroghe, 60 giorni per chiudere l'indagine.