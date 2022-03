Il Milan guarda i conti e sorride. In un momento economico complicato per tutto il Paese, la società rossonera è stata convocata oggi dalla commissione del Club Financial Control Body dell'Uefa, organo che monitora il rispetto del Fair Play Finanziario da parte dei club.- Era ampia e dettagliata la relazione presentata dai rappresentanti rossoneri dalla quale è emerso un trend di crescita di ogni indice aziendale del club, che. Da quanto filtra, i trend positivi dei dati del club sono stati riconosciuti dalla commissione e apprezzati da diversi membri del panel, grazie anche alla serietà con la quale sono stati realizzati, ai progressi evidenti e all'allineamento tra proprietà e management.- La società si era posta l'obiettivo di riportare il MIlan a un livello competitivo sul campo ma senza tralasciare l'aspetto economico, una missione completata come hanno mostrato Gazidis e Furlani:, e inoltre la proprietà sta lavorando anche a un'espansione verso nuovi brand e mercati dopo il tentativo di ottenere il voluntary agreement fallito da Fassone nella scorsa gestione.- Il Milan è attento e scrupoloso nei movimenti finanziari, gli interventi vengono fatti solo se in linea non i parametri da rispettare.. La strada per riportare il Milan in alto è tracciata.