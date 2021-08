(La prima puntata è leggibile qui https://www.calciomercato.com/news/tutto-quello-che-dovreste-sapere-sul-fair-play-finanziario-e-per-76198 ).possibile. La prima, realistica:. La seconda, cinica: farà ciò che ha già fatto, cioèla sanzione più grave, cioè. E se ci sarà da pagare una, figurarsi. Il denaro non sarà mai un problema per il PSG e per il suo ricchissimo proprietario. Piuttosto si tratta di attivare tutte le leve di potere politico-diplomatico per evitare che le regole vengano applicate nel modo più inflessibile.Questa seconda ipotesi ha già trovato realizzazione negli anni passati, quando il club controllato da Qatar Investment Authority (QIA) è incappato nelle maglie del Club Financial Control Body (CFCB), l'organo Uefa incaricato di vigilare sul rispetto delle regole del FPF da parte dei club e di proporre le eventuali sanzioni. Tramite le rivelazioni fatte dall'operazione Football Leaks sappiamo quanto lavorio sia stato compiuto dietro le quinte per evitare al PSG le sanzioni più dure ( https://www.spiegel.de/international/world/financial-fair-play-manchester-city-and-psg-pact-with-the-sheikhs-a-1236414.html ). E quanta compiacenza vi sia stata da parte di ben due compagini di governo Uefa verso il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi.– Nelle maglie del FPF il PSG ci è finito quasi subito. Già nel 2014 il club controllato dal fondo sovrano del Qatar ha dovuto raggiungere con l'Uefa un settlement agreement (SA), cioè un accordo della durata triennale che consiste in un monitoraggio da parte dell'Uefa affinché il club si rimetta in linea coi parametri del FPF.. Denaro trattenuto dai premi Uefa derivanti dalla partecipazione alle competizioni europee per club e che comunque per 2/3 (40 milioni di https://editorial.uefa.com/resources/0258-0e2dedb6bf65-df535c83724f-1000/paris_saint-germain_-_settlement_agreement_-_may_2014.pdf ) può essere restituito al PSG in caso di buona condotta durante il triennio trascorso sotto osservazione (dal 2014-15 al 2016-17). Inoltre,Fra i punti sui quali il documento ufficiale lungo 2 pagine si sofferma c'è quello che riguarda il contratto di sponsorizzazione con la Qatar Tourism Authority (QTA). Di esso si dice che è stato “accuratamente valutato” e che gli è stato conferito un fair value “significativamente inferiore a quello dichiarato dal club”.Come riferisce il lungo articolo pubblicato a novembre 2018 da Mediapart (purtroppo accessibile soltanto agli abbonati https://www.mediapart.fr/journal/international/021118/dopage-financier-platini-et-infantino-ont-couvert-la-fraude-du-psg?onglet=full ), si tratta di. Cifre lunari, se si pensa che un top club europeo come il. Due agenzie specializzate, Octagon e Repucom, valutano il ritorno pubblicitario che per QTA viene garantito dal patrocinio al PSG.Ma c'è soprattutto che quel fiume di denaro è elargito in cambio di prestazioni pressoché inesistenti. Come gli stessi dirigenti di QTA hanno modo di lamentare, secondo quanto riferisce Mediapart che ha potuto consultare documenti riservati.Per i cui inquirenti quel contratto di sponsorizzazione continua a essere una presa in giro, allo stesso modo in cui lo sono le altre sponsorizzazioni giunte in soccorso dall'emirato per ammortizzare il ridimensionamento dei versamenti di QTA al PSG concordati con l'Uefa., quanti amici – L'articolo di Mediapart presenta saldi finanziari impressionanti, relativi a un periodo che giunge fino a novembre 2018.Una situazione totalmente anomala, certamente al di fuori delle regole di libero mercato e equa concorrenza.. Si tratta di Brian Quinn, scozzese, ex presidente del Celtic. Egli rifiuta di firmare il testo del SA concordato fra PSG e Uefa al termine di una estenuante trattativa che ha vede molto impegnato l'allora segretario generale della confederazione europea, Gianni infantino.I documenti visionati da(EIC), il consorzio di testate capitanato dal settimanale tedesco Der Spiegel che gestisce le rivelazioni di Football Leaks,Né le cose cambieranno col passaggio di poteri che porta l'avvocato sloveno Aleksander Ćeferin a capo della confederazione calcistica europea nel 2016. Tanto più cheIl denaro continua a pervenire da grandi aziende qatariote sottoposte a controllo statale. Dunque si è punto e a capo, col nuovo presidente Uefa che si ritrova investito della vicenda.. Ma infine il club parigino si ritrova definitivamente sollevato dalle accuse. Libero di tornare a operare.. Ormai è andata, sulla base di un accordo politico che coinvolge l'Uefa ai massimi livelli.(2. continua)