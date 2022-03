Juve, Inter, Milan e Roma non sono per niente preoccupate per la lettera inviatagli dalla Uefa sulle violazioni delle regole del Fair Play Finanziario. Tutti e 4 i club sono consapevoli che quello della Uefa sia un atto dovuto, ma che la contrazione economica globale possa ancora fungere da "scudo" per non far arrivare sanzioni sia sportive che economiche alle società.