Milan-Uefa per il Fair Play Finanziario, la partita ricomincia. Dopo la federazione europea, anche i rossoneri hanno ricevuto le motivazioni con il quale il Tas a luglio li ha riammessi in Europa League, ritenendo 'sproporzionata' a Losanna l'esclusione inflitta dalla Camera Giudicante. E ora è stata fissata anche la data per il nuovo faccia a faccia.



IL 12 A NYON - Come rivelato da Il Corriere dello Sport infatti, il 12 novembre il Milan sarà a Nyon per l'udienza davanti alla Camera Giudicante dell'Uefa. I rossoneri, come implicitamente ammesso dal presidente Scaroni una decina di giorni fa, si aspetta nell'immediato una multa e altre sanzioni per il triennio 2014-17. Risultando inadempiente, poi, anche per il triennio 2015-18, il Milan andrà nuovamente a giudizio: i legali del Diavolo hanno studiato le carte e puntano ad ottenere il Voluntary Agreement grazie al cambio di proprietà, con Elliott al posto di Yonghong Li lo scenario è cambiato e l'Uefa potrebbe essere meno dura rispetto agli scorsi mesi. Attesa per le sanzioni in arrivo da Nyon, in base a queste il Milan capirà come impostare il mercato, tra colpi già chiusi (Lucas Paquetá) e altri in fase di studio (Ibrahimovic).