si è espressa oggi in merito alle sanzioni comminate all'inizio della passata annata e che, per la nostra Serie A, aveva visto coinvoltein merito alle violazioni del Fair Play Finanziario, l'ultimo che ha seguito il 'vecchio Regolamento" dell'edizione 2018.Buone notizie, perche hanno rispettato gli impegni e gli obiettivi fissati attraverso il Settlement Agreement. Tutti e tre i club rimarranno sotto osservazione per non sforare gli accordi previsti dai rispettivi Settlement Agreement (la durata era triennale per i rossoneri e quadriennale per nerazzurri e giallorossi). Non citata la Juventus su cui pende un procedimento parallelo in seguito agli sviluppi dei processi sportivi e penali.Tante la squadre che erano coinvolte con il Lille che è uscita dal regime dopo aver soddisfatto tutti gli obiettivi, PSG e Marsiglia che restano sotto osservazione, mentre multe da 500mila euro e 300 mila euro rispettivamente per Barcellona e Manchester United