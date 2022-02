Vicino al Milan la scorsa estate, Romain Faivre a gennaio ha lasciato il Brest per il Lione e a Progrès parla così del mancato trasferimento in rossonero: "È stato lusinghiero sapere che il Milan era interessato a me. Non è successo ed è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Mi sono detto: sei fortunato ad essere in Ligue 1, a Brest, a giocare quasi tutte le partite, approfittane. Si presenterà l'opportunità di andare in un grande club".