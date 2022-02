Un altro passo falso del Milan dopo quello di Salerno. Premessa doverosa: la squadra di Pioli fa fatica da un punto di vista mentale e fisico. Il pareggio, per espressione di gioco delle due squadre, è giusto e anche l'allenatore ha le sue evidenti responsabilità da un punto di vista tattico e motivazionale.



Dopodichè non possiamo non commentare il capitolo arbitrale, enorme, purtroppo per i rossoneri. In epoca di Var viene convalidato un gol di braccio, qualcosa di più unico che raro con la tecnologia. Questo è il terzo episodio clamoroso che colpisce il Milan e lo penalizza. Il primo è il gol annullato a Kessie col Napoli per fuorigioco geografico di Giroud a terra: e qui balla un punto. Il secondo è il cosiddetto 'effetto Serra' che vieta alla squadra di Pioli di vincere la partita contro lo Spezia e che di fatto porta a una sconfitta: all'appello mancano 3 punti.

Con i 2 del braccio di Udogie il conto è presto fatto: il Milan dovrebbe avere 6 punti in più e non li ha, per episodi limpidi, chiari e difficili da accettare.







La classifica oggi avrebbe una forma decisamente diversa. Bene ha fatto Maldini a lamentarsi, ma avrebbe avuto modo e occasione per farlo un po' prima. Là in alto gli episodi clamorosi colpiscono sempre e solo il Milan e questo condiziona terribilmente la lotta scudetto.