Radamel Falcao apre al Galatasaray. Intervistato da Radio Caracol, l'attaccante del Monaco confessa: "Mi sembra interessante il modo in cui il calcio viene vissuto in Turchia. Sarebbe eccitante in questa fase della mia carriera. Sto esaminando le offerte e spero che tutto venga risolto rapidamente. Ci sono paesi in cui i fan vivono il calcio in un modo speciale e la Turchia e l’Argentina lo sono. Per ora ho voglia di continuare a combattere in Europa, dove il livello è più alto. Ci sono state offerte dalla Cina alcuni anni fa, era difficile dire di no, ma in questo momento voglio rimanere nel vecchio continente".